„Die Fans werden im Abstiegskampf ein Faktor sein“

Mit dem 1:0 gegen Altach fand der GAK zurück in die Spur und setzte sich unmittelbar vor die Ländle-Truppe auf den vorletzten Platz. Mentaltrainer Gernot Knapp sprach mit der „Krone“ über die Folgewirkung des Sieges, was das ausgelöst hat und auch, was den Aufsteiger mental stark macht.