Brutaler russischer Anschlag auf Palmsonntag-Feier

Es ist schier unfassbar, was sich aktuell in dem umkämpften Land abspielt – an dem wichtigen Feiertag, der an den Einzug Jesu Christi in Jerusalem erinnert. „Menschen wurden mitten auf der Straße, in Autos, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Häusern verletzt“, zeigt sich der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko zutiefst betroffen. Er warf Russland einen gezielten Angriff auf Zivilisten vor.