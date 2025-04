Mit 115 km/h durch Klagenfurt: Schein und Auto weg

Stadt entscheidet über Versteigerung

Nach der allgemeinen Fahrzeug- und Lenkerkontrolle „durfte“ der 20-jährige Autolenker noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Und sich von einem Bekannten abholen lassen – denn sein Wagen wurde ebenfalls vorübergehend beschlagnahmt. Über das weitere Vorgehen (Stichwort Versteigerung) entscheidet nun die Stadt Klagenfurt. So oder so wird es ein teurer „Spaß“ für den jungen Afghanen.