Bezos schießt seine Verlobte am Montag ins All

Im Vorfeld hat es massenhaft Kritik an dem Vorhaben gegeben. Die US-Schauspielerin Olivia Munn habe in einem TV-Interview vor kurzem „gefragt, was viele von uns denken“, schrieb das US-Portal „Buzzfeed“: „Warum?“, fragte Munn. „Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht cool zu sagen, aber es gibt doch gerade so viele wichtigere Dinge auf der Welt.“ Das Ganze komme ihr „unersättlich“ vor. „Es kostet so viel Geld, in den Weltraum zu reisen und es gibt so viele Menschen, die sich noch nicht einmal Eier leisten können.“ Zudem sei die Raumfahrt doch zur Forschung gedacht. „Was werden die da oben machen, das es für uns hier unten besser macht?“