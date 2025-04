Rapid: Job-Ausschreibung ist kein Aprilscherz

Job ausgeschrieben

Jetzt kommt aber zumindest Bewegung in die Suche nach einem Nachfolger. Ganz offiziell. Just am 1. April, was viele für einen Scherz hielten, wurde die Stelle des Geschäftsführers Wirtschaft auf der Klub-Homepage ausgeschrieben. „Strategische Führung und Wirtschaftskompetenz“ werden vorausgesetzt, um „den SK Rapid im Sinn des Leitbildes weiterzuentwickeln“ – so das Anforderungsprofil. Bis spätestens 15. April können sich Interessenten per Mail melden.