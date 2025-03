Knalleffekt! Überraschende Trennung bei Rapid

Im Sommer 2023 war der Deutsche, nach über drei Jahrzehnten bei Borussia Dortmund, nach Wien-Hütteldorf gewechselt. „Vorerst unterschrieb der am 31. Oktober 1964 in Essen geborene Marcus Knipping einen Dreijahresvertrag beim SK Rapid, er ließ aber an seinem heutigen offiziellen ersten Arbeitstag in neuer Funktion keinen Zweifel daran, dass er mit einem längeren Engagement in seiner neuen Wahlheimat Wien-Hütteldorf rechnet“, war damals vermeldet worden.