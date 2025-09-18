Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frust bei den Bayern

Stanisic-Diagnose: Doch schlimmer als gedacht!

Deutsche Bundesliga
18.09.2025 15:21
Josip Stanisic hat sich im Champions-League-Duell gegen Chelsea doch schwerer verletzt, als ...
Josip Stanisic hat sich im Champions-League-Duell gegen Chelsea doch schwerer verletzt, als zunächst gedacht.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Michael Reaves)

Bittere Neuigkeiten für Bayern München. Verteidiger Josip Stanisic hat sich im Champions-League-Duell gegen Chelsea doch schwerer verletzt, als zunächst gedacht. Der Rekordmeister muss vorerst auf den kroatischen Nationalspieler verzichten, wie der Verein am Donnerstag mitteilt. 

0 Kommentare

Wie die Münchner mitteilen, hat sich Stanisic „eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenks“ zugezogen. Über die genaue Ausfalldauer des Kroaten machte der Rekordmeister aber keine Angaben. Lediglich, dass man „vorerst“ auf den Defensivspieler verzichten müsse. 

Lesen Sie auch:
Bayern erneut im Pech
Wieder ein Verletzter, wieder ein Verteidiger
18.09.2025
Champions League
Bayern München feiert Auftaktsieg gegen Chelsea
17.09.2025
„Leck mich am A****“
„Der kann nichts“: Basler zerlegt Bayern-Profi
18.09.2025

Dennoch ist es eine Nachricht, die der Euphorie der Bayern nach dem 3:1-Sieg gegen Chelsea, einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Immerhin hatte man noch am Mittwochabend gehofft, dass Stanisic aus dem Zweikampf mit Trevoh Chalobah keine Verletzung davongetragen hat. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
240.339 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
135.474 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
130.484 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1595 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1243 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1166 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Mehr Deutsche Bundesliga
Frust bei den Bayern
Stanisic-Diagnose: Doch schlimmer als gedacht!
Österreicher Option
Mehrere Kandidaten! Wer wird neuer Stöger-Trainer?
ÖFB-Spiele wackeln
Xaver Schlager droht wochenlange Pause
Deutsche Bundesliga
Nach Heimdebakel: Gladbach feuert Trainer Seoane!
Deutsche Bundesliga
Werder Bremen überrollt desolate Gladbacher

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf