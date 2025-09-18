Stanisic-Diagnose: Doch schlimmer als gedacht!

Bittere Neuigkeiten für Bayern München. Verteidiger Josip Stanisic hat sich im Champions-League-Duell gegen Chelsea doch schwerer verletzt, als zunächst gedacht. Der Rekordmeister muss vorerst auf den kroatischen Nationalspieler verzichten, wie der Verein am Donnerstag mitteilt.
Wie die Münchner mitteilen, hat sich Stanisic „eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenks“ zugezogen. Über die genaue Ausfalldauer des Kroaten machte der Rekordmeister aber keine Angaben. Lediglich, dass man „vorerst“ auf den Defensivspieler verzichten müsse.
Dennoch ist es eine Nachricht, die der Euphorie der Bayern nach dem 3:1-Sieg gegen Chelsea, einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Immerhin hatte man noch am Mittwochabend gehofft, dass Stanisic aus dem Zweikampf mit Trevoh Chalobah keine Verletzung davongetragen hat.
