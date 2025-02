„Gut, dass sie sieben Punkte Vorsprung haben…“

„Das hat mir richtig viel Spaß gemacht“, gestand Bernhard Summer, nachdem er am Sonntag beim Ländle-Derby der Frauen seine Premiere als TV-Co-Kommentator an der Seite von Thomas Tomaselli gegeben hatte. „Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da eine Fortsetzung gibt, vielleicht schon am kommenden Wochenende“, grinste der 57-Jährige, der bis vorigen November die Altacherinnen gecoacht und zu zwei dritten Plätzen in der Admiral Frauen Bundesliga geführt hatte.