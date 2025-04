Raffl winkt siebter Streich, Kraus die Genugtuung

Tom Raffl nahm heuer bereits die 14. Play-offs mit den Eisbullen in Angriff. Freitag wartet der erste Meisterpuck in der Eisarena, kann die Saison mit dem vierten Eishockeyliga-Titel in Serie, dem zehnten gesamt finalisiert werden. Für den Kapitän, der trotz seiner 38 Jahren nicht aus Salzburgs Team wegzudenken ist, wäre es die siebente Meisterkrone – einzig Thommy Koch hat mit acht mehr. Bei sechs halten mit Daniel Welser, Dominique Heinrich und Matthias Trattnig weitere frühere Bulls. Die Liga wertet dabei nur Cracks, die zumindest ein Play-off-Spiel in der Meistersaison bestritten haben.