Siegesserie der Jungbullen reißt gegen Wölfe

Mit neun Veränderungen in der Startelf im Vergleich zu Karfreitag ging Liefering in die Zweitliga-Partie gegen St. Pölten. Mit Jakob Pokorny (Innenverteidiger) und Jakob Zangerl (Stürmer) durften zwei Nachwuchstalente erstmals von der ersten Sekunde an spielen. Nur Kapitän Tolgahan Sahin und Gaoussou Diakite standen wie gegen Lustenau am Freitag in der Anfangsformation – und der Malier rechtfertigte dies auch. Der quirlige Offensivspieler glich kurz vor der Pause (43.) aus, nachdem die Jungbullen von den Wölfen zuvor (29.) ausgekontert worden waren. Diakite traf damit zum vierten Mal in Serie!