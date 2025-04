Vogelgrippe: Bekommen wir auch Eierkrise wie USA?

Grundsätzlich hat der Ausbruch der Vogelgrippe vergangenen Herbst in Österreich keine tiefe Krise ausgelöst. Denn hierzulande werden die Hennen - im Gegensatz zu den USA - nicht in „riesigen Agrarkonzernen“, sondern in bäuerlichen Betrieben gehalten. Von einer Knappheit wie zuletzt in den Vereinigten Staaten kann daher keine Rede sein, hielt die Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, Rosemarie Ferstl, am Dienstag fest.