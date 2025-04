Eier in Bäckerei-Produkten oft aus Bodenhaltung

In Backwaren oft Käfigeier versteckt

In anderen EU-Staaten ist das allerdings nach wie vor legal. EU-weit lebe nach wie vor fast jede zweite Henne im Käfig, informiert „Vier Pfoten“. Laut Schätzungen der Geflügelwirtschaft würden täglich rund eine Million Eier nach Österreich importiert. Mangels einer transparenten Kennzeichnungspflicht bei verarbeiteten Produkten enthalten beispielsweise Nudeln, Süß- oder Backwaren in heimischen Regalen trotz der strengen Haltungsbestimmungen in Österreich oft importierte Käfigeier, so die Tierschützer.