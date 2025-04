Andrea Berg: „Wurde schon als Schlampe beschimpft“

Sie ist die erfolgreichste Sängerin Deutschlands und ist seit mittlerweile 32 Jahren im Schlager-Olymp. Jetzt verzauberte Andrea Berg beim „Top of the Mountain“-Konzert in Ischgl 17.300 ihrer Fans. Im Interview mit krone.tv spricht sie über Höhen und Tiefen, und wie warum sie mittlerweile etwas gelassener mir Kritik umgeht.