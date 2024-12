Kuriose Fundliste: Gebiss im ÖBB-Zug vergessen

Die Erleichterung für die Fahrgäste ist groß, wenn sie ihre verlorenen gegangenen Sachen an einem der ÖBB-Fundbüros ausgehändigt bekommen. Es scheint, als reisen besonders viele ehrliche Leute mit der Bahn. Mit Abstand am häufigsten wurde 2024 wie schon in den Jahren zuvor Gepäck im Zug vergessen. So wurden 11.300 Koffer, Rucksäcke und Taschen entweder bei den Mitarbeitern oder direkt in den Lost & Found-Stellen abgegeben. Dahinter folgten Elektronikgeräte. Sogar Brieftaschen fanden ehrliche Finder.