Schwarze Tage | Schwarzer Streit

Schwarze Tage. Wenn die Börsen krachen – und das taten sie, historisch betrachtet, vor allem an Freitagen, dann ist die Rede von einem „Schwarzen Freitag“. 1929 läutete der riesige Börsenkrach, mithin „Schwarzer Freitag“ die große Weltwirtschaftskrise ein, welche die Welt aus den Angeln hob. Donald Trump, der so vieles möglich macht, schaffte es in der vergangenen Woche durch sein persönliches Timing, bereits den Donnerstag zu einem „Schwarzen Tag“ zu machen – seine Ankündigung, Importe aus fast der ganzen Welt in die USA mit hohen Strafzöllen zu belegen, löste einen Börsenabsturz am Donnerstag aus. Ein Absturz, der sich auch am Freitag fortsetzte. Und am gestrigen Montag ebenso. Wahrscheinlich weil die Bezeichnung „Schwarzer Montag“ schon nicht mehr spektakulär genug wäre, wurde er als „Panic Monday“ tituliert - passt auch, weil sich gestern neuerlich viele Anleger in Panik von Aktien trennten. Börsen-Experten rechnen vorerst auch nicht damit, dass sich die Kurve ändert und die Schwarzen Tage ein Ende finden – jedenfalls so lange Donald Trump nicht einlenkt.