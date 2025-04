Diese Royals gewannen das „Baby-Wettrennen“

Leopolds Bruder erweiterte derweil in Kontinentaleuropa das familiäre Netzwerk, oder?

Als Leopold in London sein Glück machte, war sein Bruder Ferdinand Georg gerade in Wien. Er war in die österreichische Armee eingetreten. Als hochdekorierter Offizier nahm er im September 1814 am Eröffnungsball des Wiener Kongresses teil. Dort lernte er die 18-jährige Komtess Maria Antonia Koháry kennen, sie war die Alleinerbin eines gewaltigen Vermögens. Die reiche Erbin verliebte sich in den feschen, aber mittellosen Prinzen und verlobte sich mit ihm.

Da Mitglieder von regierenden Häusern, auch wenn sie noch so klein und unbedeutend waren, im 19. Jahrhundert nicht nach „nach unten“ heiraten durften – wie löste man dieses gesellschaftliche Dilemma?

Trotz des gewaltigen Vermögens – das heute Milliarden entsprechen würde –, war eine Komtess einem Prinzen aus regierendem Haus natürlich nicht ebenbürtig. Deshalb wurde der Vater der Braut von Kaiser Franz in den Fürstenstand erhoben, sodass nun auch eine Coburg-Koháry-Ehe geschlossen werden konnte. Das junge Paar ließ sich in Wien nieder und begründete den reichen Koháry-Zweig des Hauses Coburg. Interessantes Detail: Weil das Vermögen der Braut, das in einer Stiftung gebunden war, laut Stiftungsvorgaben nur Katholiken erben durften, wurde das erzprotestantische Haus Sachsen-Coburg in Wien römisch-katholisch.