„Alarm“ im Kino: Helden sind auch nur Menschen

Dass einige Kameraden schon in jugendlichem Alter bei den Einsätzen manchmal Schlimmes sehen, hat Zdesar berührt: „Einer der Kameraden ist gerade Anfang 20 und hat schon so viel erlebt, dass es für ein ganzes Leben reicht.“ Dass all die gefährlichen und belastenden Einsätze auf Freiwilligkeit basieren, interessierte Zdesar, als sie mit dem Projekt startete: „Diese Gemeinschaft war wirklich sehr beeindruckend. Der Großteil der Feuerwehren sind ja Freiwillige Feuerwehren, das war mir gar nicht so bewusst. Erst wenn dann plötzlich etwas passiert und es einen plötzlich betrifft, ist man froh, dass jemand da ist. Und das unter Einsatz ihres Lebens, da habe ich Gänsehaut gekriegt, als das bei einer Angelobung gesagt wurde.“