Fans gaben sogar ihre Jacken an die Läufer

Wien so freundlich, so hilfreich, so euphorisch wie an keinem anderen Tag im Jahr. Auch das ist der Vienna City Marathon. Dass die Wiener trotz des unwirtlichen Wetters am Straßenrand standen, die Läufer anfeuerten, verdient schon hohes Lob. Doch viele gingen sogar noch weiter. Fans gaben Läufern, speziell auch Tempomachern, die ausstiegen, ihre eigenen Jacken, um diese nicht in der Kälte stehen zu lassen, bis die dafür vorgesehenen Fahrzeuge sie aufgabeln würden.