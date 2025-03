Wien-Wahl: Stimme kann ab Montag abgegeben werden

Wer sich für die Stimmabgabe per Post entscheidet, sollte beachten, dass die Wahlkarte spätestens am 27. April um 17 Uhr (Wahlschluss) einlangt. Die Karte kann übrigens auch in jedem Wahllokal beziehungsweise in jeder Bezirkswahlbehörde persönlich abgegeben werden.