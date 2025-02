Spendenaufruf für Klimaaktivistin Anja Windl

ÖVP-Zentrale mit Hundekot beschmiert

Windl hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit Klebeaktionen für Aufsehen gesorgt und schon mehrere Strafen dafür ausgefasst. Zuletzt war die deutsche Klimaaktivistin durch einen Vandalenakt bei der ÖVP-Zentrale in Erscheinung getreten: Dabei beschmierten sie und weitere Aktivisten die Zentrale mit Hundekot. „Heute haben wir braune Scheiße zur braunen Scheiße gebracht. Verachtungsvolle Grüße an die ÖVP“, dokumentierte Klimaaktivistin Anja Windl die Aktion Anfang Jänner in einem Instagram-Video (siehe unten).