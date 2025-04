3 Tote in Deutschland: Polizei warnt vor Anhaltern

Das Verbrechen soll sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags ereignet haben. „Wir sind heute Morgen gegen 3.45 Uhr über Notruf informiert worden, dass es in einem Anwesen hier in Weitefeld offenbar zu einem Gewaltdelikt kommt. Die Kolleginnen und Kollegen haben dann vor Ort auch drei leblose Menschen feststellen müssen“, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber „Bild“.