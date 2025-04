Sekt-Weltmeister überholte italienische Kollegen

Frisch, fruchtig und leicht im Geschmack

Nicht ohne Grund: „Der Gelbe Muskateller etwa gibt dem Frizzante eine fruchtige Note, ist sehr leicht und schmeckt zudem äußerst harmonisch“, beschreibt der Winzer sein bestes Produkt: Denn die Freude war groß, als bei einem der renommiertesten Champagner- und Schaumweinwettbewerbe der Welt in London sein „Muscatello Frizzante“ gleich viermal prämiert wurde. Die eigentliche Sensation ist aber: Kolm holte den „World Champion“ in der Kategorie „Aromatic Sparkling Wine“ – einer Kategorie, die in der Geschichte dieses Wettbewerbs zumeist an Hersteller aus der italienischen Provinz Asti verliehen wurde.