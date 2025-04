Nach 30-Meter-Absturz: Bauarbeiter (49) stirbt

Ein 49-jähriger Arbeiter ist am Freitagmorgen nach einem dramatischen 30-Meter-Absturz von einer Hebebühne in einer Halle einer Firma in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich ums Leben gekommen. Der slowakische Staatsbürger stürzte aus großer Höhe und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.