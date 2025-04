Karl Hohenlohe: „Glück, dass Familie aktiv war“

Wie tat sich eine so interessierte Frau am eher biederen Wiener Hof?

Der österreichische Hof war Marie Hohenlohe am Anfang etwas suspekt, sie war eher intellektuell veranlagt und hat hochgeistige Gespräche bevorzugt. Sie führte einen berühmten Salon im Augarten Palais, wo sie auch wohnte.