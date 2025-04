Reichster Mensch: Musk verdoppelt fast Vermögen

So viele Milliardäre wie noch nie

In diesem Jahr wurden erstmals mehr als 3000 Dollar-Milliardäre gezählt mit einem gemeinsamen Vermögen von 16,1 Billionen US-Dollar. Im Jahr 2005 gab es weltweit 587 Milliardäre. Die USA und China führen die Rangliste der Länder mit den meisten Milliardären an – in den USA gibt es 902 und in China 450 Superreiche.