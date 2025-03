Mann wollte Mädchen mit Süßigkeiten in Pkw locken

Warnung nach ähnlichem Fall in Kufstein

Unterdessen warnte auf Facebook eine Frau vor einem Mann, der ebenfalls in Kufstein mit einem Transporter unterwegs gewesen sein soll. Mit Hühnern und Ziegen im Fahrzeug habe er Kinder anlocken wollen, so die Befürchtung. Angeschlossen ist ein Appell an alle Eltern, ihnen das richtige Verhalten in solchen Fällen nahezulegen. „Eine entsprechende Anzeige ging auch in diesem Fall ein, die Ermittlungen laufen“, sagte eine Beamtin der Polizeiinspektion Kufstein zur „Krone“.