So steht‘s um die Verletzten von Red Bull Salzburg

Blaswich erneut im Kasten

Die Bullen gaben bekannt, dass der 29-Jährige für „gewisse Zeit“ ausfallen werde. Dem Vernehmen nach mache man sich zwar nicht die größten Sorgen um den Salzburger. Das Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz am kommenden Sonntag (14.30, live auf Sky) verpasst Schlager, der sich in Therapie befindet, aber definitiv. Heißt: Ersatzmann Janis Blaswich steht auch beim zweiten Spiel in der Meistergruppe zwischen den Pfosten. Beim Auswärtsspiel in der Bundeshauptstadt machte der 33-Jährige in den wenigen Momenten, in denen er gefordert worden war, einen sicheren Eindruck.