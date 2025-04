Salzburg droht ein türkischer Hexenkessel

„Egal wer da kommt, wir machen den nieder“, sagte Salzburgs Jannik Schuster nach dem 1:0-Erfolg in der Youth League gegen Olympiakos Piräus. Die Freude bei den Spielern war nach der engen Partie sehr groß. Durch den Sieg stehen die Jungbullen zum vierten Mal im Final Four des Wettbewerbs. „Wir haben noch kein Spiel verloren, gehen da mit Selbstvertrauen rein“, betont der Innenverteidiger, der als Kapitän und Abwehrboss einen großen Anteil am Aufstieg hatte. Der Tiroler scheute keinen Zweikampf, keinen Kopfball und machte es den gegnerischen Angreifern sehr schwer.