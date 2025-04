Wo Länder und Gemeinden Geldquellen finden könnten

Neben einer stärkeren Einbindung der Regionen mahnte Kaiser auch eine Neugestaltung der europäischen Finanzregeln ein: „Die Maastricht-Kriterien stammen aus einer anderen Zeit und müssen an die heutigen Gegebenheiten angepasst werden. Nachhaltige Investitionen z.B. in Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz dürfen nicht als Defizitbelastung gesehen werden. Eine überfällige Reform der Finanzvorgaben ist notwendig, um Staaten, Länder und Gemeinden nicht weiter in eine finanzielle Schieflage zu treiben.“

Gemeinden könnten über Erhöhung der Grundsteuer zu Geld kommen

Immer wieder ins Gespräch gebracht wird auch eine Steuerautonomie für Länder und Gemeinden. Das gewerkschaftsnahe Momentum Instituts hat ausgerechnet, dass mit einer Reform in Richtung Erhöhung der Grundsteuer bis zu 2,7 Milliarden Euro jährlich geholt werden könnten. 2024 betrug das Steueraufkommen durch die Grundsteuer B1 792 Millionen Euro. Mit einer rückwirkenden Anpassung an die Inflation könnten zusätzlich 380 Millionen lukriert werden. Der Fiskalrat schlägt vor, die Grundsteuer zu verdoppeln. Damit würden 792 Millionen Euro jährlich zusätzlich eingenommen – also insgesamt 1,6 Milliarden Euro pro Jahr.