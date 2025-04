Budget in Not: „Man hat es kommen sehen“

Das Budgetdefizit explodiert. Auf 4,7 Prozent des BIP. Die Politik zeigt sich überrascht. Wie ist das zu erklären? Prognosen seien stets nicht klar vorherzusehen, so die Experten. Quasi keine exakte Wissenschaft. Hanno Lorenz: „Das Ziel von 3 Prozent Maastrichtkriterien war nicht ambitioniert. Aber man hat es über die ganze Legislaturperiode kommen gesehen und hat man es laufen lassen.“ Es gebe auch ein Politikversagen. Zudem habe man zu hoch abgeschlossen bei Pensionisten und Beamten. Margit Schratzenstaller vom WIFO stimmte in einigen Punkten zu. Die Forscher hätten schon im Frühjahr gewarnt, dass man die Grenze nicht einhalten würde können. Aber in den Monaten vor der Wahl sei es schwierig, gegenzusteuern. Aber sollte die Wien-Wahl überstanden sein, dann gebe es eine Phase ohne wichtige Wahlen, dann könnte man gegensteuern.