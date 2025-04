Steirische Weintrophy: Siegerpakete zu gewinnen

154 steirische Top-Winzer haben heuer 766 Weine zur renommierten Prämierung der Tourismusschulen Bad Gleichenberg eingereicht. Eine rund 30-köpfige Expertenjury kostete sich durch die feinen Tropfen und einigte sich zunächst auf 45 Finalisten-Weine in 15 Kategorien – und am 3. April wurden bei einem Gala-Abend in Bad Gleichenberg die Gewinner der Steirischen Weintrophy 2025 vorgestellt und durften die begehrten Trophäen entgegennehmen.