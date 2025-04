Steirische Weintrophy: Das sind die Gewinner

Tagelang hat sich eine fast 30-köpfige Expertenjury in den Tourismusschulen Bad Gleichenberg durch 766 eingereichte steirische Weine gekostet – nachdem die „Krone“ am letzten Wochenende bereits die 45 Finalisten in 15 Kategorien präsentiert hat, stehen jetzt die Sieger fest. Diese dürfen stolz die begehrte Auszeichnung auf ihre Flaschen „picken“ – ein hervorragendes Renommee, denn die Weintrophy hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem bedeutenden und von Kennern sehr geschätzten Gradmesser der steirischen Weinqualität entwickelt.