Kampf um die Zukunft: KTM spielt weiter auf Zeit

Vom Ofen bis zur Haustür in weniger als zehn Minuten – einen neuen Pizza-Zustelldienst namens „Braaaap“ hatte das Social-Media-Team von KTM als Aprilscherz am Dienstag ausgeheckt und damit die Fans der Motorradmarke weltweit unterhalten. Eine Botschaft der Pierer Mobility AG war zum Glück am 1. April kein Schmäh: Die nächsten 50 Millionen Euro für die Wiederaufnahme der Produktion stehen der KTM AG zur Verfügung, ließ man kurz nach 7 Uhr früh wissen. Noch am Montag wurde das Geld von Miteigentümer Bajaj auf das Treuhandkonto von Sanierungsverwalter Peter Vogl überwiesen. Damit ist die Motorrad-Montage für April gesichert.