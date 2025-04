Hamann: „Über ihn wird Bayern noch diskutieren“

Eberl unter Beobachtung?

Ein fatales Signal an andere Profis, wie Hamann befürchtet. Während Real Madrid und andere Vereine selbst gegenüber Top-Spielern klare Kante zeigen würden, hätten die Bayern sich nur Probleme aufgehalst. „Alle Berater sprechen ja untereinander. Die wissen genau, was Davies oder Musiala mit ihren neuen Verträgen verdienen. Wie soll dann das Gehaltsgefüge zurückgefahren werden? Was eher passiert, ist, dass es eine vergiftete Stimmung gibt“, so Hamann.