Elfer für Ilzer: Hamann findet es eine „Frechheit“

„Das können wir so nicht durchgehen lassen“

Der TV-Experte war kaum zu bremsen. „Das ist Bundesliga und das ist nicht gut genug, da müssen wir andere Standards haben, das können wir so nicht durchgehen lassen“, so Hamann. Nachsatz: „Mich würde mal interessieren, was den Schiedsrichter geritten hat, so einen Elfmeter zu pfeifen.“