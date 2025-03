Trump will neuen Zoll-Hammer am Mittwoch verkünden

Trump will neuen Zoll-Hammer vorstellen

Zuvor hatte Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett dem Sender Fox Business gesagt, die US-Regierung werde sich auf die zehn bis 15 Staaten konzentrieren, mit denen die größten Handelsungleichgewichte bestehen. Trump will am kommenden Mittwoch ein großes Zollpaket verkünden. Er rief für das Datum den „Liberation Day“ (Befreiungstag) für die Vereinigten Staaten aus.