Lawinenexperten zittern vor erstem Schönwettertag

Nach großer Lawinengefahr (Stufe 4) am Montag sinkt die Gefahrenstufe am Dienstag und Mittwoch in Tirol auf 3 – erheblich. Dennoch wächst die Sorge vor Unglücken, denn Gefahrenstufe 3 ist die unfallträchtigste überhaupt. Und am Mittwoch wird es bei Prachtwetter viele ins Gelände ziehen.