Maul-& Klauenseuche: Bauern in Alarmbereitschaft

Das ist nicht nur wirtschaftlich ein Drama. Dementsprechend hoch sind die Vorsichtsmaßnahmen der Landwirte im Bezirk Neusiedl am See. Wolfgang Hautzinger – er ist seit vielen Jahrzehnten Schafbauer in Tadten – hat alle Führungen in seinem Betrieb abgesagt. „In meinen Stall gehe nur mehr ich hinein“, erklärt er. Und das auch nicht nur einfach so: Ein Seuchenteppich wurde ausgelegt. Einfach erklärt, handelt sich dabei um einen Teppich, der mit Desinfektionsmittel getränkt ist.