Wiener Reparaturbon geht in neue Runde

Schenken mit Sinn

Mit dem Reparaturbon will die Stadt nicht nur Geschenke verteilen, sondern verfolgt politische Ziele. Einerseits werden lokale Handwerker unterstützt: Reine Markenwerkstätten oder Handelsbetriebe, die sich nur am Rand Reparaturen widmen, werden etwa nicht ins Reparaturnetz aufgenommen. Andererseits geht es um Ressourcenschonung und Klimaschutz: Die Förderung der Reparatur von 48.000 Gegenständen sparte in vier Jahren 10.000 Tonnen an Müll und 3.200 Tonnen CO₂.