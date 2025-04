Baba, Chef! So bringt Ihnen Job-Abgang am meisten

Kündigung, Entlassung, einvernehmliche Auflösung, zeitliches Auslaufen des Vertrags und Co.: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Jobverhältnis zu beenden bzw. aus einem Unternehmen auszuscheiden. Jede davon hat ihre Vor- und Nachteile. So kommt es etwa darauf an, wie das Verhältnis beendet worden ist, wenn es um die Auszahlung einer Abfertigung geht oder um den Erhalt von Arbeitslosengeld.

So stellt sich einem Arbeitnehmer als wichtigste Frage wohl: Worauf sollte man achten, wenn man gehen will – oder gegangen wird? Wir haben dazu Mag. Jasmin Haindl von der Arbeiterkammer Wien befragt und hier die häufigsten Irrmeinungen für Sie zusammengefasst.