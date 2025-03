Streithansl stach Kontrahenten in den Oberschenkel

Der zuerst verbale Streit in einer Arbeiterunterkunft in Riedau eskalierte in der Nacht zum Samstag blutig. Die beiden Kontrahenten – zwei Rumänen – begannen zu rangeln, und ein 36-jähriger Arbeiter griff dabei zum Küchenmesser. Ob er es tat, weil ihn der andere von hinten angeblich festhielt, ist noch unklar.