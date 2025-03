Schweiz führt Psychotests für neue Seelsorger ein

Worauf geachtet wird

Geachtet wird laut Dekret auf Basiskompetenzen, die psychische Verfassung, eine charakterliche Ausgeglichenheit und affektive Reife. Das neue Auswahlsystem hat die römisch-katholische Kirche gemeinsam it einem forensischen Psychologen entwickelt. Ziel ist es, bereits vor Dienstantritt zu prüfen, ob jemand die nötigen persönlichen und intellektuellen Qualifikationen für die Arbeit in der Seelsorge mitbringt. Risikofaktoren sollen aufgedeckt werden. Auch Auffälligkeiten in der sexuellen Entwicklung und in der Art, Beziehungen herzustellen, werden analysiert.