Missbrauchsskandal bei katholischer Bruderschaft

Übergriffe in einem Internat

Der 41-jährige François de Riedmatten aus der Schweiz schilderte der Zeitung etwa Übergriffe, die er als Kind in einem Internat in Frankreich erlitten hatte. Der Täter sei ein Betreuer gewesen, der Freude am Leid anderer gehabt und ihn oft nach dem Duschen missbraucht habe. „Er hat mich verprügelt und mich direkt danach geküsst“, berichtete der Betroffene.