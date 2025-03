Als Feuer am Dach der Republik ausbrach

Doch zwischen diesen beiden Gerichtsverfahren war die Affäre Borodajkewycz öffentlich richtig explodiert. Das Kabarettisten-Duo Gerhard Bronner und Peter Wehle machten in einem Sketch in ihrer legendären Sendung „Zeitventil“ am 23. März 1965 im Fernsehen die Sprüche des Professors einem breiten Fernsehpublikum bekannt. Der trat nun in einer eigenen Versammlung auf, die als „Pressekonferenz“ tituliert war. Der Saal war mit rechten Studenten überfüllt. Nur wenige Journalisten fanden Platz. Borodajkewycz fühlte sich in diesem Rahmen sehr sicher und brüstete sich mit einem Teil seiner Positionen. Das Publikum johlte und lachte bei antisemitischen Anspielungen. Aber die „Zeit im Bild“ brachte am Abend einen längeren Beitrag mit Originalaussagen. Jetzt begann es, am Dach der Republik öffentlich zu brennen.