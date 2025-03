Katz-und-Maus-Spiel im Hundeclub Fall für Justiz

Der Förderung der Reinzucht hat sich der Basset- und Laufhundeclub verschrieben. Zumindest laut Homepage. Denn hinter den Kulissen scheint es gewaltig zu brodeln in dem österreichweit aktiven Verein. Wie berichtet, war zuletzt das Gericht in Klagenfurt damit beschäftigt. Denn Ende des Vorjahres sollen sich in Altlengbach, Bezirk St. Pölten, wilde Szenen abgespielt haben. Eine 61-Jährige musste sich daher nun wegen Verleumdung verantworten. Sie soll behauptet haben, niedergestoßen worden zu sein, sich aber vor den Augen der Polizisten selbst langsam hingelegt haben.