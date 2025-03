Forscher fangen mächtigen 241-Kilo-Braunbären

Mittwoch in der Nacht ist Wildtierexperten des Projektes „Luchs Italien“ der Uni Turin in Zusammenarbeit mit Tarviser Carabinieri und Tierärzten der Universität Udine der Fang des Braunbären geglückt. „Wir haben alle gestaunt, denn das ausgewachsene Tier, das seit Jahren seine Fährte in den Grenzbergen der Karnischen Alpen zieht, wog beachtliche 241 Kilogramm“, schildert der bekannte und international anerkannte italienische Großraubwild-Spezialist Paolo Molinari.