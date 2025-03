WM-Bronze im Cross für Hämmerle, Dusek Vierter

Viertplatzierter Dusek bedient

Dusek machte seinem Teamkollegen keine Vorwürfe. „Das hat schon gepasst. Er hatte nicht viel Platz. Aber es ist so bitter, wir sind so stark gefahren, und dann schenken wir es so her, das tut extrem weh. Einen vierten Platz bei der WM mag keiner haben“, sagte Dusek. Elias Leitner war in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden, Lukas Pachner und Julian Lüftner im Viertelfinale. Am Samstag folgt noch der Mixed-Bewerb, im Weltcup geht es kommende Woche noch nach Kanada.