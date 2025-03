Mehr als „Eiswischen“! Unsere Curler im WM-Modus

Steiler Aufstieg! 2023 noch zweitklassig in Europa

Mathias Genner, der sogenannte Skip und damit als Chefstratege der wichtigste Mann am Eis, und seine Teamkollegen Jonas Backofen, Martin Reichel, Florian Mavec und Johann Karg holten bei der vergangenen EM in Finnland Platz sieben – und lösten damit auch (sensationell) das Ticket für die WM in Kanada. Es ist der vorläufige Höhepunkt des rasanten Aufstiegs unserer Männer-Truppe, denn 2023 war man sogar in Europa noch zweitklassig (Teilnehmer der B-EM) gewesen. Nun darf man von der Olympia-Teilnahme 2026 träumen! Das Qualifikationsturnier findet im Dezember statt, dabei geht es um die letzten zwei Startplätze für die Winterspiele in Italien.