Ein Abend mit zwei Legenden der Raumfahrt in Graz

Seit Wochen begeistern die Weltall-Fotos von US-Astronaut Terry Virts die Besucher der Ausstellung „View from Above“ in Graz. Bei einem exklusiven „Krone“-Event in der Schau schaute nun auch der Austro-Raumfahrer Franz Viehböck vorbei. Wegen des großen Erfolgs wird „View from Above“ übrigens bis 19. April verlängert.