Blutiger Streifzug durch Amsterdam: Mann in Haft

„Das Messer war noch in ihrem Rücken“

Eine Zeugin berichtete im Radio, wie der Täter der jungen Frau in den Rücken gestochen habe. Die Frau habe mit ihrem Fahrrad an einer Straße gestanden. „Das Messer war noch in ihrem Rücken“, sagte die Zeugin im Radio. Der Täter sei dann schnell weggerannt.